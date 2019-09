Comunicado do Business Wire :ExxonMobil

A ExxonMobil anunciou hoje o lançamento global do produto Mobil EV? na IAA 2019, que apresenta uma gama completa de fluidos e lubrificantes concebidos para atender às crescentes necessidades de transmissão dos veículos elétricos com bateria. Além disso, espera-se que veículos híbridos plug-in, elétricos com bateria e os movidos a célula de combustível ultrapassem 20% da frota de carga leve do mundo até 20401.

"A mobilidade está mudando e os veículos elétricos estão se tornando cada vez mais populares", disse Russ Green, vice-presidente de lubrificantes finalizados da ExxonMobil. "Os clientes e os OEMs estão em busca da otimização da gama e do desempenho seguro de seus veículos elétricos e a ExxonMobil ocupa posição única para proporcionar esses benefícios. Este é apenas o começo das soluções de produtos e serviços que desenvolveremos para dar suporte às crescentes necessidades de nossos clientes".

Concebido para atender às necessidades de mobilidade de veículos elétricos de fabricantes e motoristas, a gama de produtos Mobil EV contém moléculas que foram minuciosamente selecionadas e combinadas para ajudar os veículos elétricos com bateria a rodarem mais entre cargas, prolongar a vida útil do componente e operar com mais segurança. Abrangendo a gama completa de aplicações em veículos elétricos com bateria, o conjunto de produtos Mobil EV inclui:

-- Série Mobil EV Therm? de fluidos para gerenciamento térmico, formulada para ajudar a remover com eficiência o calor e a aumentar a vida útil do equipamento em aplicações como baterias, motores elétricos e eletrônicos de potência.

-- Série Mobil EV Drive? de lubrificantes para caixas de redução de veículos elétricos, formulada para proteger engrenagens e rolamentos do desgaste e proporcionar uma vida útil mais longa.

-- Série Mobil EV Cool Drive? de fluidos para caixas de redução de veículos elétricos com motores elétricos integrados, formulada para lubrificar as engrenagens e os rolamentos enquanto proporciona o resfriamento necessário para motores elétricos e eletrônicos de potência.

-- Produtos Mobil EV Grease? que garantem proteção, desempenho e confiabilidade para aplicações em veículos elétricos, incluindo motores eletrônicos, rolamentos e juntas de velocidade constante em uma ampla gama de condições de direção.

Com uma herança de mais de 135 anos, a ExxonMobil está comprometida em alavancar sua tecnologia em fluidos e especialização em gestão de equipamentos para ajudar os fabricantes de automóveis e componentes a desenvolverem veículos elétricos que proporcionem uma experiência de direção superior aos clientes.

Este lançamento segue a parceria que a empresa fechou recentemente com a Porsche para incluir a colaboraçãono carro da série Fórmula E para a temporada de 2019/2020, a primeira vez em que a ExxonMobil participa no automobilismo elétrico. A ExxonMobil fornecerá à Porsche fluidos para transmissão elétrica de alto desempenho da marca Mobil, desenvolvidos especificamente para atender às demandas específicas dos veículos elétricos, incluindo condutividade, recursos de resfriamento e compatibilidade de materiais.

Para obter mais informações, acesse www.mobilev.com.

Sobre a ExxonMobil

A ExxonMobil, a maior empresa internacional de capital aberto do setor de petróleo e gás, utiliza tecnologia e inovação para suprir as crescentes necessidades energéticas do mundo. A ExxonMobil tem um inventário de recursos líder de mercado, é uma das maiores empresas de refino e comércio de produtos de petróleo e possui uma das maiores empresas de produtos químicos do mundo.

12019Outlook for Energy: A Perspective to 2040, ExxonMobil, 2019

Relacionamento com a mídia 832-625-4000

