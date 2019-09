Novas previsões macroeconômicas do BCE

Essas são as previsões macroeconômicas do Banco Central Europeu (BCE), atualizadas nesta quinta-feira, para a zona do euro em 2019, 2020 e 2021.

A instituição se mostrou mais pessimista para a economia da região, um diagnóstico que justifica um novo pacote de medidas anticrise.

Quando houve previsões diferentes publicadas em março, elas estão entre parenteses.

2019 2020 2021

CRESCIMENTO 1,1% (1,2%)1,2% (1,4%)1,4%

INFLAÇÃO 1,2% (1,3%)1,0% (1,4%)1,5% (1,6%)

CONSUMO PRIVADO 1,3% (1,4%)1,3% (1,4%)1,3%

CONSUMO PÚBLICO 1,5% (1,4%)1,5% (1,4%)1,4%

INVESTIMENTOS 3,1% (2,7%)1,9% (2,0%)2,1% (2,0%)

EXPORTAÇÕES 2,3% (2,2%)2,4% (2,9%)3,0% (3,2%)

IMPORTAÇÕES 2,6% (2,7%)3,1% (3,2%)3,4%

As projeções do BCE estão disponíveis em: https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections201909_ecbstaff~0ac7cbcf7a.en.html#toc2