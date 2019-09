Comunicado do Business Wire :Sagemcom

SAGEMCOM ANUNCIOU O LANÇAMENTO DO ORANGE IWU 200, NOVO POWER BOX UHD 4K COMPACTO E PODEROSO QUE PROPORCIONA IMAGEM E SOM DE ALTA QUALIDADE BASEADO NO BCM72604, UM DOS MAIS RECENTES SOC 4K DA BROADCOM, QUE PERMITE PROJETAR PRODUTOS DE BAIXO CONSUMO.

Equipado com o middleware da SoftAtHome, esse novo power box de ultra-alta definição proporciona uma imagem detalhada e de altíssimo contraste e cores vivas, com a segurança oferecida pela solução de proteção de conteúdo da Viaccess-Orca.

A plataforma também oferece um Serviço Multigravador desenvolvido pela Broadpeak, que consiste em um Cloud PVR na nuvem com espaço ilimitado para fazer várias gravações, simultâneas, sem sobrecarregar a conexão com a Internet, e um serviço de reprodução por 7 dias, com recuperação padrão, mas também com recurso de reinicialização.

"Estamos muito animados com a apresentação dos novos STB e Cloud PVR. Com isto, provamos que oferecemos um reprodutor de TV completo, oferecendo aos clientes as melhores funcionalidades de vídeo relacionadas ao consumo de vídeo", disse o diretor de Marketing e Digital de B2C da Orange Poland, Artur Stankiewicz.

O vice-CEO da Sagemcom e chefe da Divisão de Audio Video Solutions, Olivier Taravel, disse: "Este novo power box integra as mais recentes inovações em processamento de conteúdo 4K e é um produto de baixo consumo perfeito para a migração completa para UHD para usuários finais. Participar do lançamento deste produto no mercado é uma verdadeira satisfação para Sagemcom."

Sobre a Sagemcom A Sagemcom, um grupo francês de alta tecnologia de porte internacional, opera nos mercados de banda larga (power boxes, gateways multi-gigabit), cidade inteligente e Internet das Coisas (membro fundadora da LoRa Alliance). Com uma receita de 2,1 bilhões de euros, a Sagemcom emprega 5.500 pessoas nos cinco continentes. A Sagemcom tem a visão de continuar sendo líder mundial terminais de comunicação com alto valor agregado. www.sagemcom.com

