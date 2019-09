Cinquenta pessoas morreram nesta quinta-feira no descarrilamento de um trem no sudeste da República Democrática do Congo, informou o ministro da Ação Humanitária, Steve Mbikayi.

"Outra nova catástrofe. Descarrilamento às 03h00 da madrugada em Tanganica, perto da cidade de Mayibaridi. Saldo provisório: 50 mortos e vários feridos", escreveu Mbikayi no Twitter, ressaltando que há "uma reunião em curso sobre as disposições a serem adotadas".