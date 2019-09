Gangue usa pitbull para decepar pênis de homem suspeito de estupro

Uma das cenas do vídeo feito pelo grupo criminoso: gangues do México recorrem a torturas cada vez mais violentas (foto: Reprodução)

Umausou umparaum homemde. Em um vídeo, ao qual o jornal Daily Mirror teve acesso, o homem aparece no chão enquanto o animal ataca suacom mordidas. O caso, segundo o jornal inglês, aconteceu há cerca de um mês na, capital do país.Ainda de acordo com a publicação, o homem de aproximadamente 30 anos foi atacado por ser suspeito dede uma. Ateria sido divulgada pelo grupo para servir dea outros homens.No, é possível ouvir a vítima pedindo para que a gangue parasse e o deixasse ir. Um dos membros do grupo, porém, cobre a boca do homem com um pano para reprimir seusde. Não há informações sobre o estado de saúde do homem, mas os jornais relataram que oda vítima acabapelo cão.Os veículos de comunicação locais informaram que "os métodos deusados pormexicanas aumentaram seu nível de" nos últimos anos.Em 2015, a taxa de estupro nofoi de 12,6 casos por 100.000 habitantes, uma das mais altas do mundo. É muito possível que o número real seja ainda maior, pois muitos casos não são registrados.