O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump fizeram um momento de silêncio em homenagem às vítimas

após o, milhares de pessoas vão às ruas prestaràs. O ‘’ iluminou o céu deno lugar onde asdeveriam estar, e o presidenteparticipou de um momento de silêncio em frente àdefoi uma série decontra oscoordenados pelaterrorista sequestraram. Os sequestradores colidiram intencionalmente dois aviões contra as, matando todos ae centenas de pessoas que trabalhavam nos edifícios. Os prédios desmoronaram após o impacto, não só destruindo edifícios vizinhos, mas também causando a morte de váriosque ajudavam no(sede do) nos arredores de. O quarto avião caiu em um campo aberto na, após passageiros e tripulantes tentarem tomar odos sequestradores que estava indo em direção à capital americana.



Os ataques que mancharam a história do país, deixaram quase 3 mil mortos, a maioria na região de Manhattan e levaram até mesmo uma guerra ao Iraque e Afeganistão, que até hoje são afetados por isso. Foram 2.753 mortos no World Trade Center; 60% dos corpos foram identificados.

Homenagens

Foi feito um grande momento de silêncio àsem frente ao local. Esses horários foram os mesmos em que os aviões atingiram asgovernador de, o prefeitoe seus antecessores, Mi, estavam presentes na cerimônia. O ato é considerado tradição anual principalmente entre os parentes das vítimas.O presidentee areceberam as famílias das vítimas e sobreviventes naTrump afirmou que os ataques que definiu como sem precedentes contra o. “Nos últimos quatro dias as forças americanas atingiram nosso inimigo com mais força do que jamais foram atingidos e isso continuará” declarou o presidente.

