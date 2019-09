No Iraque, 31 morrem pisoteados em peregrinação xiita

Pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nesta terça-feira, 11, em um distúrbio que terminou em pisoteamento durante a peregrinação xiita de Ashura, na cidade iraquiana de Kerbala, ao sul de Bagdá. A peregrinação lembra o martírio de Hussein, neto do profeta Maomé. O Ministério da Saúde iraquiano informou que o número de mortos pode aumentar, pois há vários feridos em estado grave. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.