A Bolsa de Hong Kong deseja adquirir a Bolsa de Londres por 31,6 bilhões de libras (40 bilhões de dólares, em dinheiro e ações, informa um comunicado divulgado nesta quarta-feira pelo site da praça britânica.

"A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited anunciou hoje ter feito uma proposta ao conselho de administração do London Stock Exchange Group para combinar as duas empresas", afirma o comunicado.

A oferta alcança 31,6 bilhões de libras, incluindo £ 2 bilhões de dívida.