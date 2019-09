O presidente dos Irã, Hassan Rohani, afirmou nesta quarta-feira que o "belicismo" americano fracassará e advertiu que seu país está preparado para reduzir ainda mais o nível de cumprimento do acordo de 2015 sobre seu programa nuclear.

"Os americanos têm que entender que o belicismo não joga a seu favor (...) e deve ser abandonado", declarou Rohani em uma reunião com seu gabinete, de acordo com a conta do governo no Twitter.