Campanha eleitoral começa nesta quarta-feira no Canadá

A campanha para as eleições nacionais de 21 de outubro no Canadá começa oficialmente nesta quarta-feira, disse à AFP um funcionário do governo.

O primeiro-ministro, Justin Trudeau, pretende se reunir na quarta-feira às 14H00 GMT com a Governadora Geral, Julie Payette, e pedir a ela que dissolva o Parlamento.

A campanha para a eleição poderá então começar oficialmente, embora líderes políticos e partidos já tentem atrair os eleitores com publicidade eleitoral, anúncios e apitaços em pontos-chave de todo o país.

Eleito em 2015, Justin Trudeau e seu Partido Liberal buscarão um segundo mandato contra seu principal rival, o líder do Partido Conservador, Andrew Scheer; Jagmeet Singh, do Novo Partido Democrata, e Elizabeth May, dos Verdes.

A convocação das eleições acontece depois que uma nova pesquisa mostrou que os liberais de Trudeau recuperaram uma pequena vantagem sobre Scheer e os Tories, após as acusações de interferir em um processo judicial que reduziu a popularidade dos liberais.

Em meses recentes, os liberais conseguiram recuperar parte do apoio perdido para encerrar a contenda.

De acordo com Mainstreet Research, os Liberais contam com 38% de apoio, contra 34% dos Tories.

As cifras indicam que os Verdes têm 11% de apoio, e que poderiam superar os Novos Democratas com 8% para ocupar o terceiro lugar no Parlamento. Atualmente, os Verdes têm somente dois assentos.

A pesquisa com 1.876 canadenses foi realizada entre 6 e 8 de setembro com uma margem de erro de 2,3%.