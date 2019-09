Petróleo fecha em baixa após destituição de Bolton

O petróleo fechou em baixa nesta terça-feira, afetado pela destituição do conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos John Bolton - partidário de uma política dura contra o Irã.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro recuou 0,3%, a US$ 62,38, no mercado de Londres, enquanto em Nova York o WTI para entrega em outubro ganhou 0,8%, ficando em US$ 57,40.

A inesperada saída de Bolton ocorre em um momento especialmente tenso entre Estados Unidos e Irã. Nas últimas semanas, Trump expressou firmeza sobre o programa nuclear iraniano, mas também manifestou o desejo de negociar.

"John Bolton estava em uma linha dura contra o Irã e pressionava por mais sanções contra Teerã", disse Matt Smith, da empresa consultoria ClipperData.

"Sua destituição abre o caminho para um abrandamento mesmo que a administração Trump não queira reduzir a pressão", disse.