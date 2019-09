Irmão de Boris Johnson renuncia ao governo e o Parlamento

O irmão mais novo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou nesta quinta-feira sua demissão como secretário de Estado e deputado, alegando um conflito entre a "lealdade familiar e o interesse nacional".

"Nas últimas semanas estive dividido entre a lealdade familiar e o interesse nacional - é uma tensão irresolúvel e o momento para que outros assumam minhas funções como membro do Parlamento e ministro", anunciou no Twitter Jo Johnson, que também pediu demissão do governo de Theresa May reclamando um segundo referendo sobre o Brexit.