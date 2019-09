Guatemala decreta estado de sítio após assassinato de militares

O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, decretou nesta quarta-feira o estado de sítio em várias localidades do país, após uma emboscada de supostos narcotraficantes que deixou três militares mortos, dois desaparecidos e três feridos.

Em reunião do gabinete, Morales decretou a medida, que restringe vários direitos constitucionais em 20 municípios do nordeste do país, segundo mensagem divulgada pela TV estatal.

A emboscada ocorreu na terça-feira, no povoado caribenho de El Estor, a nordeste da capital, quando um grupo de militares investigava o pouso de uma aeronave em uma pista clandestina, revelou o porta-voz do Exército Óscar Pérez.

O oficial precisou que três militares foram assassinados, dois estão desaparecidos, três ficaram feridos e um escapou ileso.

Morales denunciou que os narcotraficantes protegem as pistas clandestinas com a colaboração de defensores dos direitos humanos e "pseudo camponeses" para trazer drogas para a Guatemala.

"O Estado da Guatemala repudia os fatos praticados por pessoas que se protegem sob a bandeira da pseudo-defesa dos direitos humanos".

O presidente insistiu na necessidade de se entregar aeronaves ao Exército para a proteção do espaço aéreo, após a frustrada compra, em junho, de dois aviões de reconhecimento de fabricação Argentina, por 28 milhões de dólares.