Partidos retomam negociação para formar coalizão na Itália

As negociações entre o Movimento 5 Estrelas (M5E, populista) e o Partido Democrata (PD, centro-esquerda) foram retomadas neste sábado, após uma série de discordâncias colocarem em risco a coalizão de governo que ambos tentam formas na Itália.

Os dois partidos, que decidiram governar em conjunto para evitar a convocação de eleições antecipadas, apesar de suas diferenças marcantes, se mostraram otimistas após uma nova rodada de negociações, da qual o ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte (próximo do M5E) participou.

"Demos alguns passos à frente", afirmou o líder do grupo parlamentar do PD, Graziano Delrio, que anunciou que as negociações continuarão durante a tarde deste sábado.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, encarregou Conte na quinta-feira de formar um governo de coalizão entre o M5E e o PD, após o direitista Matteo Salvini forçar, em 8 de agosto, a ruptura do Executivo anterior, composto pela Liga de Salvini e pelo M5E.