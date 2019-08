Mais de 500 migrantes chegam à Grecia, aumento sem precedentes

Mais de 500 migrantes chegaram na noite de quinta-feira à ilha grega de Lesbos, nas costas próximas à Turquia, "um aumento sem precedentes", disse uma fonte diplomática grega nesta sexta-feira.

Os migrantes viajaram em treze navios e entre eles havia 240 crianças, segundo autoridades locais e ONGs.

Foram transferidos para o campo de Moria, onde "quase 11.000 pessoas estão aglomeradas, quando a capacidade é de apenas 3.000", disse a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

O ministro das Relações Exteriores Nikos Dendias ligou para o embaixador turco na Grécia para expressar "seu grande aborrecimento" e lembrar a ele das obrigações do governo turco através do pacto UE-Turquia de março de 2016, segundo uma fonte diplomática.

A União Europeia (UE) também foi informada pela Grécia sobre o aumento do número de migrantes, questão "de interesse principalmente europeu", segundo a mesma fonte.

"As ilhas atingiram seus limites", disse Alexandros Konstantinou, advogado do Conselho Grego para Refugiados (GCR), uma ONG de assistência aos migrantes que coopera com o Alto Comissariado para Refugiados (ACNUR) e é financiado por programas europeus.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) disse nesta sexta-feira em uma conferência em Atenas que "3.250 chegadas" foram registradas durante os primeiros quinze dias de agosto nas cinco ilhas onde existe um centro de registro e identificação de refugiados - Lesbos, Chios , Samos, Leros e Kos - comparado a 5.520 em todo o mês de julho e 2.079 em janeiro.