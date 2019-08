Presidente da Bolívia se perde na selva enquanto combatia incêndios

O presidente ficou perdido no bosque do povoado Caballo Muerto, (foto: AIZAR RALDES / AFP) presidente da Bolívia, Evo Morales, ficou perdido por quase uma hora na noite de quarta-feira na selva enquanto ajudava as brigadas que combatiam um incêndio florestal, revelou o próprio presidente nesta quinta-feira. , ficouna noite de quarta-feira na selva enquanto ajudava as brigadas que combatiam um incêndio florestal, revelou o próprio presidente nesta quinta-feira.

A rede de televisão Uno exibiu um vídeo amador onde o presidente repete no meio da noite, aos gritos: "Onde estão? Onde estão?".

O presidente ficou perdido no bosque do povoado Caballo Muerto, no municipio de San Ignacio de Velasco, no departamento de Santa Cruz, no leste do país.

Morales voltou a se unir às brigadas que tentam, há duas semanas, apagar o incêndio florestal em Santa Cruz (leste do país), que já consumiu 1,2 milhão de hectares de floresta e pastos.

O governante indígena, que tem experiência nesta tarefa desde sua época de agricultor, já fez um trabalho similar nesta semana, em meio a fortes críticas de opositores, que apontam para uma estratégia eleitoreira.

Morales é o favorito nas pesquisas para garantir um quarto mandato sucessivo nas eleições gerais de outubro, embora as tendências indiquem que haverá segundo turno.