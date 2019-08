Eduardo Bolsonaro viaja aos EUA para 'agradecer' apoio de Trump

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e candidato a embaixador do Brasil nos Estados Unidos, viajará nesta sexta-feira a Washington para "agradecer" Donald Trump por seu apoio durante a crise envolvendo os incêndios na Amazônia.

"Nosso Chanceler @ernestofaraujo e o Deputado Eduardo @BolsonaroSP serão recebidos, nessa sexta-feira, pelo Presidente @realDonaldTrump na Casa Branca em Washington", tuitou o presidente na noite desta quinta.

"Nunca Brasil e EUA estiveram tão alinhados. A coordenação com o Presidente americano foi essencial para a defesa da soberania brasileira na Amazônia, por ocasião do encontro do G-7, o que demonstra nossa relação cada vez mais sólida de amizade e respeito", acrescentou Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro disse ao jornal O Globo que estará "ao lado do ministro Ernesto Araújo fazendo este agradecimento como deputado federal, porque o peso norte-americano dentro do G7 é essencial e esse pêndulo veio para o lado brasileiro por uma questão de justiça. O que ficou claro é o presidente [francês Emmanuel] Macron usando a Amazônia para fins políticos".

No encerramento da Cúpula do G7 em Biarritz, no final de semana passado, Macron aventou a possibilidade de conferir um "status internacional" à selva amazônica, diante da proliferação de incêndios na região.