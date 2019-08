Na Itália, M5S anunca acordo político com PD para governo com Conte como premiê

Menos de uma hora após se reunir com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, o líder do Movimento 5 Estrelas (M5S), Luigi Di Maio, anunciou ter chegado a um acordo político com o Partido Democrático (PD) para tentar formar uma coalizão de governo "de longo prazo" e reconduzir Giuseppe Conte ao cargo de primeiro-ministro.



O ex-vice-premiê e ex-ministro do Trabalho também afirmou ter sido informado pela Liga que a legenda de Matteo Salvini queria propor o seu nome à chefia de governo. "Hoje, eu rejeito a oferta da Liga com serenidade e gratidão por aqueles que a fizeram."



No blog do M5S, Di Maio escreve que, "se o Presidente da República decidir apontar o Presidente Conte", o 5 Estrelas "espera que o processo de formação do novo governo comece a partir da criação de um programa homogêneo e coloque os cidadãos e os problemas que eles vivem todos os dias no centro".



"Só após ter claramente definido o que fazer juntos, será possível decidir quem será chamado a pôr em prática as políticas acordadas", finaliza Di Maio, em uma aparente referência à distribuição de ministérios entre o M5S e o PD.