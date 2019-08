CEDH condena Rússia pelo caso do jurista Serguei Magnitski

A Corte Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) condenou nesta terça-feira a Rússia por múltiplas violações dos direitos humanos no caso da morte na prisão, em 2009, do jurista Serguei Magnitski, que provocou uma grave crise diplomática entre Washington e Moscou.

Magnitski, que morreu quando estava em prisão preventiva aos 37 anos em novembro de 2009, foi detido depois denunciar uma grande rede de corrupção quando trabalhava no departamento fiscal de um escritório de advocacia de Moscou. A empresa tinha entre seus principais clientes o maior fundo de investimentos ocidental na Rússia, o Hermitage Capital.

A CEDH destaca os maus-tratos que os guardas infligiram a Magnitski antes de sua morte, assim como a investigação "incompleta e ineficaz" sobre as circunstâncias de sua morte.

Também recorda as "carências no atendimento médico" recebido e registra que seu julgamento e condenação a título póstumo, "intrinsecamente inadequados", não respeitaram o direito a um processo justo.

A corte considera ainda que a decisão tomada pelas autoridades de arquivar o caso foi "superficial".

A CEDH condenou a Rússia a pagar 34.000 euros à esposa e à mãe de Serguei Magnitski, que recorreram ao tribuual por danos morais. O valor é importante comparado aos que habitualmente são concedidos por esta jurisdição.

Os juízes da CEDH consideraram que "as autoridades (russas) tinham razões plausíveis para suspeitar que Magnitski estava envolvido em uma fraude fiscal".

"Estas suspeitas, no entanto, não justificam sua detenção durante mais de um ano e as autoridades não respaldaram com razões suficientes o fato de que foi mantido em prisão por mais tempo", completaram, o que resultou na condenação da Rússia por manter a prisão preventiva.