Brasil, EUA e 8 países iniciam manobras militares como recado à Venezuela

O ''número 2'' do chavismo, Diosdado Cabello: sem acordos com os EUA (foto: foto: AFP/Federico Parra)



Desmentido

Em visita ao, onde acompanhará o início das— com participação de nove, além dee aliados —, o chefe donorte-americano afirmou que suas forças estão “prontas para fazer o que for preciso” na. “Aé a mais poderosa do mundo. Se for adotada a decisãopara a mobilização, estou convencido de que estamos prontos”, garantiu o almiranteDepois de ter reforçado duramente asao regime chavista de, equiparadas ao regime mantido contra, o presidenteacenou com a ideia de impor à“um bloqueio (naval) ou uma quarentena”, como parte da ofensiva destinada a tirar do poder o presidente. “O foco do nosso governo continua sendo a pressão sobre um regime ilegítimo, para garantir que se faça a transição para um governo democrático e legítimo”, reforçou o chefe do Comando Sul, que tem jurisdição sobre afoi o primeiro a reconhecer como presidente interino da Venezuela, em janeiro, o líder oposicionista, proclamado pela. O Legislativo eleito em 2015, com maioria antichavista, foi desautorizado pore substituído por umagovernista. A proclamação de Guaidó como governante provisório foi prontamente reconhecida por Brasil e Colômbia e hoje é aceita por mais de 50 países. O governo brasileiro está entre os vizinhos que impulsionam o Grupo de Lima, articulação diplomática interamericana que busca exercer pressão do exterior para favorecer a saída do presidenteNas próximas duas semanas, mais de 3.300 militares participarão das manobras Unitas, destinadas, nas palavras do almirante americano, a “enviar uma mensagem a Maduro e seus aliados”. “Os exercícios marítimos mostram ao mundo como as democracias podem trabalhar juntas para enfrentar ameaças complexas”, acrescentou o chefe do. Craig não quis comentar, porém, a possível resposta da parte do: “Não sei como Maduro reage a nada”.O presidente da, considerado o “número 2” do regime chavista, desmentiu nesta segunda-feira (19/8) versões da agência de notíciassobre supostos contatos sigilosos que teria mantido com emissários dossobre uma articulação para afastar Maduro do poder. “Isso não passa de mentira e manipulação”, disse Cabello a jornalistas venezuelanos e estrangeiros, em. “O que a AP poderia ter de mais importante a dizer, sobre essas ditas conversações, é que teremos eleições parlamentares até julho de 2020”, emendou.O presidente da Constituinte chavista confirmou ter recebido funcionários do governo americano em Caracas, em julho, mas negou que tenha se tratado de um encontro sigiloso. “Se era segredo, por que veio a público?”, questionou. Cabello aproveitou para atacar a oposição, classificada como “lacaia” de Washington. “Eu me reúno com os donos do circo, não com os palhaços que trabalham para eles.”