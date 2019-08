Donald Trump é avô pela décima vez

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornou-se avô pela décima vez, depois que a esposa de seu filho Eric, Lara, deu à luz uma menina.

"@LaraLeaTrump e eu estamos emocionados de dar as boas-vindas a Carolina Dorothy Trump ao mundo. Já amamos você!", tuitou o filho do presidente.

O casal já tem um filho, Eric Luke Trump, que completa dois anos em setembro.

O presidente, 73 anos, tem cinco filhos de três relacionamentos.

Os dois filhos mais velhos de Trump, Donald Jr. e Ivanka, têm cinco e três filhos, respectivamente.

Eric Trump, 35 anos, é o terceiro filho do presidente. Ele é executivo da empresa familiar The Trump Organization ao lado do irmão Don Jr.

Lara Trump, ex-jornalista de 36 anos, é uma ativista da causa do bem-estar animal e, ao lado do marido, administra a Fundação Eric Trump, que financia hospitais pediátricos.

Também trabalha na campanha para a reeleição de Trump em 2020 e aparece com frequência na televisão para defender as políticas do presidente.