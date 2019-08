Google manipulou votos na eleição de 2016 e deveria ser processado, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o Google "manipulou de 2,6 milhões a 16 milhões de votos para Hillary Clinton na eleição de 2016". Em mensagem no Twitter, Trump afirmou que o fato foi revelado por um suposto partidário da democrata Hillary, ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado, não por um apoiador dele.



"O Google deveria ser processado. Minha vitória foi ainda maior do que o pensado!", afirmou Trump na mensagem, que ainda traz uma referência ao Judicial Watch, uma fundação conservadora que se define como apartidária e promotora da transparência e da integridade no governo.



Depois da mensagem de Trump, a ação da empresa reduziu um pouco os ganhos, mas manteve-se em patamar positivo, acompanhando o bom humor do mercado acionário americano em geral. Às 13h38 (de Brasília), o papel da Alphabet, controladora do Google, subia 2,01%.