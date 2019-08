China adverte que teste de míssil americano vai reativar corrida armamentista

O teste de um míssil americano de médio alcance vai reativar a corrida armamentista, criticou o governo chinês, que fez um alerta sobre "uma escalada de confrontos militares".

O teste executado pelos Estados Unidos no domingo na costa da Califórnia "terá graves consequências negativas para a segurança regional e internacional", afirmou o porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Geng Shuang.

O lançamento do míssil, menos de três semanas depois do fim do tratado de desarmamento INF, "prova que o verdadeiro objetivo da retirada americana era avançar no desenvolvimento de mísseis e lutar pela superioridade militar unilateral", insistiu Geng.

Em termos muito similares aos utilizados alguns minutos antes pela Rússia, o porta-voz chinês declarou que o gesto de Washington vai "reativar a corrida armamentista e conduzir a uma escalada de confrontos militares, o que terá graves consequências negativas para a segurança regional e internacional".