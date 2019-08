Raio mata cinco pessoas em praia

(foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press)

Outro menor ficou ferido e se recupera no hospital.

O incidente ocorreu na quinta à tarde. O grupo foi encontrado debaixo de uma árvore, onde buscou proteção durante a tempestade e, provavelmente, ponto atingido pela, afirmou o capitão de polícia, em entrevista à imprensa estatal.

"O maior perigo (de receber uma descarga) é quando a tormenta está começando, ou se aproximando. Tem que sair da água, sair de perto das árvores e se afastar de lugares por onde as descargas possam entrar", disse o meteorologista Miguel Angel Hernández à televisão cubana.

Cuba é um dos territórios mais afetados por raios no mundo, devido à forte atividade elétrica durante as tormentas, segundo as próprias autoridades.

As tempestades atingem com maior intensidade o oeste da ilha, que inclui Havana, durante os períodos de chuva que vão de maio a outubro.