Petróleo fecha em baixa, sofrendo com volatilidade dos mercados

O petróleo fechou em baixa nesta quinta-feira, ainda sofrendo com a volatilidade que tomou conta dos mercados com o aumento do pessimismo sobre o futuro da economia mundial.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro recuou 2,15%, a 58,23 dólares, no mercado de Londres. Enquanto isso, em Nova York, o preço do barril de WTI caiu 1,4%, a 54,47 dólares.

"O mercado petroleiro está sob pressão, como os outros mercados mundiais, quando os temores pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China podem ampliar a desaceleração do crescimento econômico mundial", disse Robbie Fraser, da Schneider Electric.

Esses temores se exacerbaram nesta quarta, quando a China, voraz consumidora de petróleo, informou que sua atividade industrial em julho foi a mais fraca em 17 anos.