Chuvas de monção deixam 244 mortos na Índia

As autoridades emitiram alertas nesta quarta-feira para possíveis novas inundações no estado de Kerala, sul da Índia, em consequências das chuvas de monção que já provocaram 244 mortes no país.

Os moradores de Kerala foram informados sobre o risco de fortes chuvas nas próximas 24 ou 48 horas.

As chuvas provocaram 95 mortes em Kerala até o momento e 59 pessoas são consideradas desaparecidas.

Na região vizinha de Karnataka, as autoridades anunciaram um balanço de 58 mortos e 677.000 desabrigados.

Nos estados de Gujarat e Maharashtra, na região oeste do país, a imprensa informou 91 vítimas fatais e centenas de milhares de moradores obrigados a abandonar suas casas.

Nas quatro regiões, as chuvas de monção obrigaram mais de 1,2 milhão de pessoas a abandonar suas casas. Muitas foram levadas para acampamentos de emergência administrados pelo governo.

"Nossas equipes encontraram 49 corpos em outras regiões como Sangli, Kolhapur, Satara e Pune. Muitas mortes foram provocadas por desabamentos e afogamentos", declarou à AFP Deepak Mhaisekar, delegado em Pune, um distrito no centro-oeste do país.

O governo indiano mobilizou o exército para ajudar os serviços de emergência nas operações de transporte e resgate.

O estado de Kerala registrou no ano passado uma das mais graves inundações do último século e ainda se recupera da catástrofe, na qual morreram 450 pessoas e que destruiu diversas estradas, pontes e outras infraestruturas.