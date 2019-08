China nega visita de navios de guerra dos EUA a Hong Kong

A China negou a solicitação para a visita a Hong Kong de dois navios da Marinha americana, informou nesta terça-feira a Frota do Pacífico, após os dois países entrarem em um confronto verbal sobre os protestos pró-democracia nesta região semiautônoma controlada por Pequim.

"O governo chinês negou as solicitações de visita ao porto de Hong Kong" dos dois navios, declarou o comandante Nate Christensen, porta-voz da Frota do Pacífico.

Os protestos pró-democracia nesta ex-colônia britânica se intensificaram nas últimas semanas e os manifestantes bloquearam e paralisaram o Aeroporto de Hong Kong, pelo segundo dia consecutivo, nesta terça-feira.

Pequim denuncia que os protestos contra o governo de Hong Kong são financiados pelo Ocidente.

No início do mês, Pequim solicitou aos diplomatas americanos baseados em Hong Kong que "deixassem de interferir" nos assuntos da cidade, após informações de que funcionários americanos se reuniram com ativistas pró-democracia.