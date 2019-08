Paris inicia descontaminação de chumbo em volta da Notre-Dame

Trabalhadores franceses iniciaram nesta terça-feira (13) os trabalhos de remoção do chumbo da área em torno da catedral de Notre-Dame, que foi contaminada pelo incêndio de abril, gerando preocupações de saúde pública e forçando a suspensão do trabalho de restauração.

Barreiras foram instaladas na área central de Paris enquanto um caminhão levava tubos e bombas para serem usados na limpeza da esplanada em frente à grande catedral medieval, disse um repórter da AFP.

Os testes revelaram níveis perigosamente altos de chumbo no local, bem como em escolas próximas e outros prédios, o que provocou temores de que trabalhadores e moradores pudessem ter sido contaminados pelo metal tóxico.

Centenas de toneladas de chumbo no telhado e na torre derreteram durante o incêndio de 15 de abril, que quase destruiu a obra-prima gótica, e os ventos espalharam as partículas bem além do terreno da igreja.

Uma área de 10.200 metros quadrados será limpa usando uma série de técnicas. O trabalho deve durar até 23 de agosto.

Moradores acusaram as autoridades parisienses de subestimar o risco do chumbo.

No fim de julho, após semanas negando a ameaça de envenenamento, as autoridades admitiram que as medidas anticontaminação haviam sido inadequadas. Duas escolas perto da igreja foram fechadas depois que níveis perigosos de chumbo foram detectados.

Críticos acusam a cidade de deixar de notificar o público sobre os resultados dos testes, enquanto um grupo ambiental entrou com uma ação alegando que as autoridades não conseguiram conter suficientemente a contaminação.