(foto: NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin)

A presidente da, a cientista, tem certeza de que o planetavai entrar em rota de colisão com um. Ela só não sabe afirmar quando isso deve ocorrer. "Écerto que seremos atingidos, mas não é 100% certo quando", diz a especialista. A B612 Foundation é uma fundaçãoprivada, dedicada a proteger a Terra de impactos de asteroides.





Apesar da certeza que o choque vai acontecer, Debra não acredita que oserá destruído porque, segundo a mesma, aque temos seria suficiente para detectá-lo pelas. De acordo com as últimas pesquisas da cientista, a Terra não corre perigo nos próximos anos, mas ela afirma que é preciso ter mais atenção com corpos celestes menores.Asteroides pequenos são mais difíceis de serem identificados e podem causar impacto mais localizado. A NASA já afirmou que diariamente caem sobre a Terra cerca de 100 toneladas de matérial. Contudo, a cada 10 mil anos em média, existe possibilidade de que asteróides com mais de 100 metros atijam a Terra e causem desastres localizados ou ondas capazes de imundar zonas costeiras. Segundo Debra "Ainda temos um isobre transporte, redes de comunicação e clima".No último sábado, um gigantesco asteróide, indentificado como 2006 QQ23 se aproximou da Terra. De acordo com a, o objeto tinha mais de 600 metros de diâmetro e viajava a 16,7 mil km por hora. Ele passou a 7,4 milhões de quilômetros de distância do planeta.