Morreu Chris Kraft, primeiro diretor de voos da Nasa

O primeiro diretor de voos da Nasa, Chris Kraft, que teve um papel fundamental na corrida espacial americana, faleceu na segunda-feira (22) aos 95 anos, informou a agência espacial dos Estados Unidos.

Kraft se uniu à Nasa em 1958 e desenvolveu o plano e os processos de controle necessários para as primeiras missões tripuladas ao espaço.

Ele também foi o criador do centro de controle da Nasa em Houston, utilizado durante as viagens espaciais tripuladas.

"Os Estados Unidos perdem um verdadeiro tesouro nacional com o falecimento de um dos pioneiros da Nasa", declarou o chefe da agência, Jim Bridenstine, em um comunicado anunciando a morte de Kraft na segunda-feira.

"Foi um dos membros da equipe de base que ajudou nossa nação a enviar humanos ao espaço e à Lua, e o seu legal é imensurável".

No último sábado foi comemorado em todo o mundo o aniversário de 50 anos do primeiro passo do Homem na Lua.

Em Houston, de onde as missões Apollo foram conduzidas, milhares de entusiastas foram ao Johnson Space Center da Nasa para a contagem regressiva do aniversário. Lá reviveram em uma tela gigante os momentos mais simbólicos da Apollo 11 antes dos fogos de artifício iluminarem o céu.