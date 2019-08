Inundações deixam 184 mortos e um milhão de desabrigados na Índia

Pelo menos 184 pessoas morreram e cerca de um milhão abandonaram suas casas na Índia devido a inundações causadas pelas chuvas de monção, de acordo com um balanço divulgado nesta segunda-feira pelas autoridades.

No estado de Kerala, uma região turística no sul do país, 76 pessoas morreram. Outras 42 morreram na vizinha Karnataka e 66 nos estados de Maharashtra e Gujarat (oeste), segundo as autoridades locais e a imprensa.

Muitas estradas e ruas foram destruídas por inundações nessas regiões.

Equipes de resgate de emergência, membros da Marinha e da Força Aérea colaboraram com as operações de socorro.

As chuvas de monção são esperadas a cada ano para reabastecer as reservas de água, mas elas também custam a vida de centenas de pessoas.