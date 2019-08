Incêndio arrasa mais de mil hectares na ilha espanhola de Grã Canária

Cerca de mil hectares queimaram na ilha espanhola de Grã Canária por um incêndio que continuava fora de controle neste domingo e que levou à evacuação de cerca de mil pessoas, informaram as autoridades.

O incêndio, declarado no sábado no município de Artenara, interior da turística ilha vulcânica localizada no Atlântico, parecia controlado na noite de sábado, mas uma mudança de direção do vento agravou a situação, explicou o presidente regional de Canárias, Ángel Víctor Torres.

"Não podemos afirmar que o fogo esteja controlado nem estabilizado, porque há previsão [...] de chegada de vento ao local", declarou Torres em uma coletiva de imprensa, informando que os ventos podiam chegar a soprar 70 km/h.

Nas próximas horas mais pessoas poderão ser evacuadas. Aproximadamente 600 pessoas estão sendo mobilizadas para conter o incêndio, incluindo efetivos da Unidade Militar de Emergências, à qual o Estado recorre para os incêndios mais graves.

Os trabalhos são dificultados pelo relevo montanhoso do interior dessa ilha vulcânica, que teve uma parte classificada em julho como patrimônio mundial da Unesco.