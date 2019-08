Luto nacional na Tanzânia por 71 mortos em explosão de caminhão-cisterna

O presidente da Tanzânia, John Magufuli, decretou luto nacional até a segunda-feira, após a catástrofe que deixou 71 vítimas, mortas no sábado enquanto tentavam pegar o combustível de um caminhão-cisterna que acabou explodindo.

Em uma cerimônia com a presença do primeiro-ministro Kassi Majaliwa, as vítimas foram enterradas no cemitério de Kola, a menos de 20 minutos de carro do local da catástrofe.

O acidente aconteceu no sábado, em Msamvu, na periferia de Morogoro, uma cidade a cerca de 200 km da capital econômica Dar es Salaam.

O caminhão-tanque capotou e explodiu no momento em uma multidão saqueava o combustível que vazava.

"O presidente John Magufuli decreta três dias de luto nacional a partir deste (sábado) 10 de agosto", informou um comunicado oficial publicado no sábado à noite.

O último balanço difundido no domingo em comunicado do primeiro-ministro informou sobre "71 mortos e 59 feridos, dos quais 43 se encontram no hospital nacional em Dar es Salaam".