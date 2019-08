Tiroteio em mesquita na Noruega deixa um ferido

Uma pessoa foi baleada em um tiroteio em uma mesquita no subúrbio da capital noruega Oslo, informou a polícia local.



Pelo Twitter, o Departamento de Polícia de Oslo informou que um suspeito do ataque foi detido. Segundo as autoridades, não há indicações de que outras pessoas estariam envolvidas no tiroteio.



O jornal local Budstikka traz o relato de um membro da mesquita, Irfan Mushtaq, dizendo que o atirador trajava capacete e uniforme. Fonte: Associated Press.