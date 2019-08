Trump: é grande o apoio a controle de antecedentes para porte de armas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que no Congresso há um grande apoio para impor maior controle sobre os antecedentes dos proprietários de armas, em meio a um debate nacional após dois massacres que deixaram 31 mortos no fim de semana no país.

Trump também declarou ter conversado com o influente lobby National Rifle Association (NRA) e qye disse que é o defensor mais fervoroso do direito de portar armas de fogo.

"Eu sou o maior defensor da Segunda Emenda", afirmou Trump no Twitter, referindo-se à disposição legal que apoia o direito de portar armas.

"Mas todos nós temos que trabalhar juntos pelo bem e pela segurança do nosso país", acrescentou.

Trump confirmou que falou com os líderes da NRA, o poderoso lobby pró-armas, para que suas posições possam ser "totalmente representadas e respeitadas".

Trump disse que os líderes do Senado e da Câmara dos Representantes (Deputados) estão discutindo a possibilidade de "uma séria verificação de antecedentes" das pessoas que portam armas e insistiu em que estas não deveriam estar nas mãos de pessoas com problemas mentais.

Os dois tiroteios que deixaram 31 pessoas mortas em El Paso (Texas) e Dayton (Ohio) no fim de semana passada reavivaram o debate nacional sobre se é necessário um controle mais rigoroso para os proprietários de armas de fogo.

Na quinta-feira (8), o líder da NRA, Wayne LaPierre, disse que a associação "se opõe a qualquer legislação que infrinja injustamente os direitos dos cidadãos cumpridores da lei".

"A verdade inconveniente é a seguinte: as propostas que muitos discutem não teriam evitado as horríveis tragédias em El Paso e Dayton", enfatizou.