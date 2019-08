Comunicado do Business Wire :Aeron

Há mais de dois anos, a Aeron desenvolve com sucesso softwares que aprimoram a segurança e conveniência na aviação em geral. O ano passado foi repleto de eventos significativos, incluindo os mais importantes, como o lançamento do aplicativo Aeron Pilot, que torna a aviação em geral mais segura; e também o lançamento da plataforma CryptoBonusMiles (CBM), que reúne os programas de fidelidade da maioria das companhias aéreas globais e permite que os clientes obtenham recompensas em criptografia por cada milha que voarem.

O lançamento público da Aeron, em 8 de agosto de 2017, ofereceu uma solução com base na tecnologia de blockchain para gerenciar a transparência e a precisão dos dados de log de voos de pilotos, além dos registros das experiências. Inicialmente, a Aeron tinha como objetivo as partes interessadas da aviação, como pilotos, proprietários de aeronaves e empresas de treinamento de voo. A Aeron acompanhou isso com o desenvolvimento da plataforma CryptoBonusMiles, que permitiu que a expansão também pudesse incluir os passageiros da aviação.

Antes do final de 2019, a Aeron tem planos para vários grandes marcos em seu roteiro, como o lançamento da Aeron Games. Para fortalecer a adoção de tokens utilitários (utility token) da Aeron, a sua divisão de jogos planeja explorar o mercado de massa, aumentando o número de detentores e volumes de transação em cem vezes. O token ARN está sendo negociado em grandes bolsas de criptomoedas, incluindo a Binance, e está disponível para compra para quem quer experimentar a Aeron Games.

Aeron Games oferecerá uma oportunidade para apostar no resultado de um determinado voo. Veja aqui como isso funciona. Faça qualquer voo comercial (por exemplo, o Emirates EK007 de Dubai a Londres). Ele pode aterrissar mais cedo do que o planejado, no horário ou mais tarde do que o planejado. Faça uma aposta! Ao adivinhar o resultado de um próximo voo corretamente, você vence. E depois recebe o pagamento da aposta em tokens Aeron (ARN) e aproveita os ganhos. O tempo de todos os voos comerciais do mundo inteiro é rastreado pelo feed de dados confiável FlightRadar24 e as apostas podem ser verificadas de forma independente. Aproveite essa nova maneira de entretenimento, enquanto aguarda a conexão no aeroporto, ou faça apostas no conforto de sua casa.

A jornada não para no que foi realizado até agora e o extenso roteiro da Aeron mostra o caminho para o sucesso nos próximos anos. O objetivo da Aeron é se tornar cada vez mais disponível e universal ao cobrir nichos adicionais no setor, não apenas de profissionais de aviação, mas também de passageiros de linhas aéreas comerciais. Você pode contar com a Aeron!

