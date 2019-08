Homem arrisca própria vida para salvar menino pendurado em janela de prédio; veja vídeo

(foto: Twitter/Reprodução)

Um homem se arriscou para salvar umade um terrívelnessa. Ela estavaentre oe oandar de um prédio na. Flagrado pela câmera de um smartphone, o resgate ocorreu em Grozny, na Chechênia.Em entrevista a agência Ruptly, Aslan Dinaev disse que estava no quinto andar do edifício a trabalho, quando ouviu o pedido de ajuda e viu a criança em perigo. Ele então desceu até o quarto andar, onde funciona um hotel, e encontrou uma janela aberta, por onde saiu e puxou o garoto.Dinaev conta que agiu de maneira a não assustar o menino e, assim, evitar que elede uma. “Não falei com ele, tentei não causar nenhuma distração. Eu o puxei antes que ele me notasse, o plano foi pegá-lo o mais rápido possível”, explicou.