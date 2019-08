Ex-chefe do Pentágono Mattis se une a gigante de armamentos General Dynamics

Oito meses após renunciar pelos planos do presidente Donald Trump de retirar as tropas da Síria, o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, se somou à junta diretora da General Dynamics, uma grande fabricante de armas nos Estados Unidos.

A companhia com sede em Falls Church, na Virgínia, anunciou nesta quarta-feira a nomeação de Mattis, de 68 anos, em meio a uma controvérsia sobre a relação próxima entre os líderes do Pentágono e a indústria de defesa.

"Jim é um líder reflexivo, deliberado e de princípios com uma trajetória comprovada de serviço desinteressado à nossa nação", disse o presidente e diretor-executivo da companhia, Phebe Novakovic. "Nos honra tê-lo em nossa diretoria".

Mattis, com uma carreira de 43 anos no corpo de fuzileiros navais e com um estilo de vida intelectual e conservador que lhe rendeu o rótulo de "monge guerreiro", dirigiu o Pentágono durante os primeiros dois anos da administração Trump, resistindo ao conflito aberto com a Casa Branca apesar de desacordos importantes sobre a política de defesa e segurança.

Depois de deixar o Pentágono, se tornou membro do grupo de especialistas da Instituição Hoover na Universidade de Stanford. Antes, havia estado na junta da General Dynamics depois que se tornou reservista do Exército em 2013, até que entrou no governo de Trump em 2017.