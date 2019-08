Comunicado do Business Wire :IDEMIA

O eSIM está sendo adotado rapidamente nos dispositivos de consumo atuais. Essa evolução não apenas exige que as operadoras de telefonia móvel transformem suas redes e sistemas, mas que também adaptem sua estratégia e processos de negócios. Elas precisam estar preparadas para gerenciar a onda de dispositivos conectados que inundarão o mercado e transformarão nosso mundo em uma sociedade ainda mais conectada. Com o eSIM, os usuários podem controlar suas assinaturas móveis - locais e internacionais - de forma fácil e remota, quando e onde quiserem.

Apesar dos dispositivos eSIM estarem disponíveis no mercado, a tecnologia para suportar o gerenciamento de assinaturas eSIM ainda não estava disponível para os revendedores holandeses e, portanto, não está disponível para os usuários finais. Agora, graças à solução de gerenciamento de assinatura e à plataforma Smart Connect da IDEMIA, o eSIM está disponível para clientes na Holanda.

Ter o eSIM disponível nos dispositivos simplificará a vida cotidiana dos usuários finais. Por exemplo, no caso de roaming, perda de um smartphone ou uso de vários números em um dispositivo, o cliente simplesmente ativa um novo perfil por meio do processo de pedidos on-line da Voiceworks.

A conectividade de dispositivos como smartphones, wearables, tablets e PCs utilizados pelos funcionários agora pode ser administrada via eSIM de uma maneira muito mais eficiente e simplificada graças a essa tecnologia de ponta.

"Com o aumento da demanda por satisfação do cliente, conveniência e segurança, os dispositivos habilitados para eSIM estão aumentando cada vez mais em popularidade. As empresas se beneficiam de uma força de trabalho sempre conectada que precisa estar em contato com seus colegas, clientes e ferramentas de negócios. Por isso mesmo, a IDEMIA está muito satisfeita por fazer uma parceria com a Voiceworks e implementar nossa tecnologia de gerenciamento de assinatura eSIM para oferecer uma experiência digital perfeita ao mercado holandês", disse Fabien Jautard, vice-presidente executivo de atividades de Operadoras Móveis da IDEMIA.

"Como somos a primeira organização na Holanda a oferecer este eSIM de marca branca, temos uma posição inovadora no mercado. Os clientes de nossos parceiros revendedores podem aproveitar o valor agregado e os serviços adicionais. Além disso, os parceiros da Voiceworks podem desenvolver novas ofertas. Uma vantagem prática desta nova oferta é que os parceiros não precisam mais se preocupar com a disponibilidade e o estoque de cartões SIM", acrescentou Terry Aurik, CEO da Voiceworks.

