Trump insiste que Fed deve cortar juros de modo mais rápido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu nesta quinta-feira em sua pressão sobre o Federal Reserve (Fed, banco central) ao pedir mais estímulos no momentos em que Wall Street parece prejudicada pelos temores econômicos.

"Eles têm que cortar as taxas de modo mais rápido", escreveu Trump no Twitter, em uma série de mensagens nas quais afirmou que a China não é o problema, e sim um "Federal Reserve Federal que é muito orgulhoso" para admitir "seu erro" por ter elevado as taxas "muito rápido".