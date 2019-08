Seres 'indestrutíveis' podem estar vivos na Lua

Pode, no fim das contas: seres virtualmente indestrutíveis que suportam radiação extrema, calor crepitante, as temperaturas

Essas criaturas não são alienígenas, mas sim terráqueos microscópicos conhecidos como tardígrados, que provavelmente sobreviveram à queda durante uma tentativa de pouso na superfície lunar da sonda israelense Beresheet em abril, informou a organização responsável pela viagem nesta terça-feira.

Com base em uma análise da trajetória da espaçonave e da composição do dispositivo em que os animais microscópicos haviam sido armazenados, "acreditamos que as chances de sobrevivência para os tardígrados (...) são extremamente altas", disse à AFP Nova Spivack, fundador da Arch Mission Foundation.