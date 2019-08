Menino empurrado do 10º andar de museu de Londres está fora de perigo

(foto: Tolga Akmen / AFP)

de seis anos que teria sidopor um adolescente de umno 10º andar do museu Tate Modern deestá fora de perigo, "em estado crítico", mas "estável" - anunciou anesta segunda-feira (5).

Os agentes tentam "estabelecer as circunstâncias do" e determinar opelo qual o menino foi empurrado, tuitou a Scotland Yard.

A vítima, de nacionalidade francesa, caiu no domingo à tarde sobre o terraço do quinto andar do museu e foi resgatado e levado de helicóptero para o hospital.

O suspeito, um adolescente de 17 anos, foi detido ali mesmo depois de ser cercado por outras pessoas presentes na plataforma. Está sendo investigado por "uma tentativa de homicídio", segundo a polícia, acrescentando que "nada indica" que conhecesse a vítima.

O Tate Modern, um museu de arte moderna situado às margens do Tâmisa, é um dos lugares turísticos mais visitados do Reino Unido.