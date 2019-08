Trump: tiroteios de El Paso e Dayton são 'crimes contra a humanidade'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu os tiroteios em massa no Texas e em Ohio como um "crime contra toda a humanidade" ao pronunciar nesta segunda-feira um discurso à Nação, após a morte de 29 pessoas no em ataque no fim de semana.

"Essas matanças bárbaras são ... um ataque contra uma nação e um crime contra toda a humanidade", afirmou, acrescentando que os Estados Unidos ficaram indignados com a "crueldade, o ódio, a maldade, o derramamento de sangue e o terror" que se espalharam nos ataques registrados no sábado e no domingo no país.

O presidente se referia às 20 pessoas que foram mortas enquanto faziam compras em um Walmart lotado em El Paso, Texas, na manhã de sábado, e a outras nove que foram mortas 13 horas depois em um bairro de Dayton, Ohio.