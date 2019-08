Atirador de Ohio era branco de 24 anos, e sua irmã está entre os mortos

(foto: Megan JELINGER / AFP)

"O atirador era Connor Betts, um homem branco de 24 anos", disse Matt Carper, assistente do chefe de polícia de Dayton, em entrevista coletiva.

Megan Betts, "uma mulher branca de 22 anos", está entre as vítimas, acrescentou. Segundo o policial, "ela é a irmã" do autor do ataque.

O jovem, equipado com um colete a prova de balas e um fuzil, abriu fogo numa área de bares e lazer de Dayton por volta da 01H00 do domingo (horário local).

Deixou nove mortos e 27 feridos em menos de um minuto antes de ser abatido a tiros por policiais que patrulhavam a área.

A polícia iniciou uma investigação sobre as amizades do rapaz e suas redes sociais para tentar determinar as razões do ataque, mas se recusou a "especular" antes de saber mais.

Sua irmã é a mais jovem entre os mortos, segundo Carper, que identificou as outras oito vítimas como sendo três mulheres e cinco homens com idades entre 25 e 57 anos. Todos morreram enquanto estavam na rua.

Esta tragédia aconteceu 13 horas após outro ataque a tiros que aconteceu num centro comercial de El Paso, no Texas.

O agressor deste caso, também um homem branco, de 21 años, matou 20 pessoas e feriu outras 26 antes de ser deteido pela polícia.