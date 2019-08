Trump diz que investigações sobre massacres estão 'avançando rapidamente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que as investigações policiais sobre os massacres ocorridos neste fim de semana no Texas e em Ohio estão avançando rapidamente. Em publicação no Twitter, Trump disse que o FBI e autoridades estaduais e locais estão trabalhando conjuntamente tanto em El Paso (Texas) como em Dayton (Ohio).



"A informação está sendo rapidamente acumulada em Dayton. Muito já foi aprendido em El Paso. A aplicação da lei foi muito rápida em ambos os casos. Atualizações serão dadas ao longo do dia!", escreveu.



Autoridades da Casa Branca informaram que Trump, que está passando o fim de semana em seu New Jersey Golf Club, seria atualizado sobre ambos os tiroteios ao longo do dia.