Adolescente detido por jogar criança do 10º andar da Tate Modern

Um adolescente de 17 anos foi detido neste domingo por supostamente ter jogado um menino de seis anos do 10º andar da Tate Modern, o museu nacional de arte moderna de Londres.

A vítima foi levada de helicóptero para o hospital e está em condição crítica. O suspeito está sendo investigado por tentativa de assassinato.

"A polícia recebeu uma ligação às 14h40 (10h40 de Brasília) de 4 de agosto com a informação de que um menino havia sido jogado do 10º andar da Tate Modern", afirmou a polícia em um comunicado.

"A vítima de seis anos foi encontrada no teto do quinto andar. Foi atendida no local e levada para o hospital", completou a polícia, que citou o estado "crítico".

A Tate Modern é uma das principais atrações turísticas do Reino Unido e recebeu 5,87 milhões de visitantes em 2018, de acordo com a 'Association of Leading Visitor Attractions'.