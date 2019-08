Trump condena 'terrível' tiroteio no Texas

'Terrível tiroteio em El Paso, os relatos são muito ruins, muitos mortos', disse o presidente dos Estados Unidos (foto: SAUL LOEB / AFP )

, condenou neste sábado o "terrível" tiroteio ocorrido em El Paso, Texas, mencionando informações de "muitos mortos".

no Twitter, acrescentando que falou com o governador do Texas, Gregg Abbott, para oferecer-lhe "o apoio do governo federal".

"Estamos trabalhando com as autoridades estaduais e locais. Falei com o governador para oferecer apoio total ao governo federal. Deus esteja com todos vocês!", escreveu Trump.

Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas num tiroteio neste sábado no shopping Cielo Vista, de El Paso, segundo as autoridades locais, que acrescentaram que três suspeitos foram detidos.

O prefeito de El Paso, Dee Margo, informou à CNN sobre "vários mortos", sem dar mais detalhes. "Temos entre 15 e 20 vítimas, não sabemos a quantidade de mortes", disse o vice-governador do Texas, Dan Patrick, à Fox News.