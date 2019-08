Tiroteio deixa mortos e feridos no Texas; três suspeitos foram detidos

Autoridades ainda avaliam número de feridos e de mortos no ataque no Texas (foto: Joel Angel Juarez/AFP)

Um tiroteio num shopping de El Paso, no estado do Texas, deixou entre 15 e 20 vítimas, informaram as autoridades, acrescentando que três pessoas foram detidas.

"Temos entre 15 e 20 vítimas, não sabemos a quantidade de mortes", disse o vice-governador do Texas, Dan Patrick, à Fox News.

Já o prefeito de El Paso, Dee Margo, informou à CNN sobre "várias mortes" e disse que havia "três suspeitos sob custódia".

"Hoje, a comunidade de El Paso foi atingida por um ato de ódio e violência demente", declarou o governador do Texas, Greg Abbott, através de um comunicado.

A Casa Branca disse que o presidente Donald Trump foi informado sobre o ataque em El Paso e continuava monitorando a situação.

Violência

Por volta do meio-dia (14h de Brasília), a polícia de El Paso postou no Twitter: "Alerta de tiroteio, fiquem longe do centro comercial Cielo Vista, a situação ainda está em desenvolvimento".

Uma hora depois, reiterou que o evento seguia "em desenvolvimento". "Recebemos muita informação sobre a presença de vários atiradores", acrescentou.

Uma mulher que chegava para fazer compras numa loja da Walmart no centro comercial disse à Fox News que havia escutado algo "parecido com fogos de artifício" enquanto procurava um lugar para estacionar. "Me dirigi à saída", contou.

"Eu vi um homem com uma camiseta preta e calça de camuflagem que usava o que parecia ser um rifle, apontava para as pessoas e atirava diretamente nelas, vi três ou quatro caindo no chão", continuou.

Emissoras de televisão americanas mostraram imagens das equipes de segurança na área do ataque.

A delegação do Dallas da Agência Federal para o Controle de Armas, Explosivos, Tabaco e Álcool (ATF) anunciou que estava a caminho do shopping para ajudar a polícia de El Paso.

Este é o terceiro atentado a tiros registrado nesta semana nos Estados Unidos. Na terça-feira passada, duas pessoas morreram e um policial foi ferido numa loja da rede supermercados Walmart no estado do Mississipi.

No domingo, três pessoas, incluindo uma criança de seis anos, morreram quando um homem de 19 anos entrou armado em um festival gastronômico em Gilroy, Califórnia, ao sul de San Francisco, e abriu fogo contra as pessoas que estavam no local.