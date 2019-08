Tiroteio em centro comercial no Texas pode ter vítimas fatais

Policiais em alerta devido à tiroteio no Texas (foto: Joel Angel Juarez/AFP)

A polícia e as autoridades ainda tentam entender a dimensão de tiroteio ocorrido em um centro comercial da cidade americana de El Paso, no Texas. O pedido das autoridades locais é para que a população mantenha distância da área.

O alerta foi dado por volta do meio-dia (14h de Brasília). "Alerta tiroteio, fiquem longe do centro comercial Cielo Vista, a situação ainda está em desenvolvimento ", postou a polícia de El Paso no Twitter.

Segundo a imprensa local, o tiroteio ocorreu numa loja dos supermercados Walmart. Ainda não há mais detalhes oficiais. Outras fontes indicam que 18 pessoas estariam feridas.

Policiais atendem ocorrência de tiroteio no Texas (foto: Joel Angel Juarez/AFP)

Segundo a rede de televisão CNN, Olivia Zepeda, chefe de gabinete do prefeito de El Paso, informou que "múltiplas pessoas foram mortas" no tiroteiro, acrescentando não saber o número exato vítimas fatais ou de autores do ataque.

Este é o segundo caso de tiroteio numa unidade da rede Walmart nesta semana. Na terça-feira passada, duas pessoas morreram e um policial foi ferido em uma loja da rede supermercado no estado do Mississipi.





No domingo, três pessoas, incluindo uma criança de seis anos, morreram quando um homem de 19 anos entrou armado em um festival gastronômico em Gilroy, Califórnia, ao sul de San Francisco, e abriu fogo contra as pessoas que estavam no local.