Termina mandato do governador de Porto Rico após escândalo

A renúncia do governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, se tornou efetiva nesta sexta-feira à tarde depois de ter sido anunciada há duas semanas em meio a um escândalo pelo vazamento de um chat com mensagens ofensivas.

Rosselló anunciou que o advogado Pedro Pierluisi, nomeado por ele na segunda-feira como novo secretário de Estado, assumirá o governo até as eleições de novembro de 2020.

Mas a situação ainda era incerta. Centenas de porto-riquenhos aguardavam notícias em frente à casa de governo em San Juan, balançando bandeiras e em meio a fortes medidas de segurança.

Pouco antes do fim do prazo das 17H00 locais, a Câmara de Representantes aprovou a nomeação de Pierluisi, que, no entanto, não tem ainda o aval do Senado, porque a casa está em recesso. A Câmara Alta submeterá sua nomeação à votação na semana que vem.

Pierluisi foi congressista por Porto Rico em Washington de 2009 a 2016. Nesse ano perdeu as primárias para Rosselló e depois passou a se dedicar à prática privada.